Miou-Miou et Julien Clerc, leur fille Jeanne Herry enfant de parents séparés : "C'est une douleur"

Elle rencontre un succès fou au cinéma. En l'espace de 15 jours, Je verrai toujours vos visages, le nouveau film de Jeanne Herry, a dépassé les 500 000 entrées. A une époque où le septième art est malmené par une faible fréquentation des salles, voilà qui fait plaisir à lire. La réalisatrice a pourtant misé sur une thématique relativement sombre, en traitant le sujet de la justice restaurative, qui permet à des victimes et des agresseurs de se rencontrer pour partager leur vécu. Elle a opté pour un cast cinq étoiles, alléchant, notamment Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Elodie Bouchez, Jean-Pierre Darroussin, Gilles Lellouche ou encore Miou-Miou, sa mère.

Jeanne Herry est la fille de Miou-Miou - qui avait déjà joué pour elle en 2018 dans Pupilles - et de Julien Clerc, qui se sont séparés en 1981. Pour son père, cette épreuve l'a sans doute aidée à développer une émotivité différente. "Elle est très humaine, avoue-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Elle est, comme moi, un enfant de parents séparés. Hélas, j'ai fait revivre cela à mes enfants. Voir ses parents se quitter, c'est une douleur, mais quand on a une fibre artistique, ça vous apporte une sensibilité à part." Heureusement, les deux ex ont toujours entretenu une jolie relation, malgré leur rupture, et se vouent toujours une certaine admiration l'un l'autre.

Ca fabrique une névrose

"Si j'ose dire, on s'est bien séparés, explique Julien Clerc. J'aime tendrement sa maman. Et Jeanne savait ce qu'elle voulait. Elle avait décidé que c'était dix jours chez l'un, dix jours chez l'autre. Et pas onze !" Maman de deux adolescentes, Jeanne Herry s'en est effectivement très bien sortie. Elle conserve, cela dit, une certaine appréhension vis-à-vis de son arbre généalogique et de son statut de nepo baby, de "fille de". "Il ne faut pas décevoir, être vue comme quelqu'un qui prend la place d'un autre, assure la réalisatrice de 44 ans. Ca fabrique une névrose, le besoin d'être légitimée par l'extérieur. J'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise : T'inquiète, t'as pas usurpé ta place."

