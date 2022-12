"Je n'ai pas la force d'encaisser" : Une célèbre Miss France poste un message alarmant et très mystérieux

Vendredi 16 décembre, Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) a publié en story de son compte Instagram un message perturbant et triste dans lequel elle déclarait qu'une personne voulait la blesser.

"Il y a des personnes pour qui faire du mal est un plaisir. Je suis malheureusement condamnée à traiter avec cette personne, c'est ma croix... Il a encore touché un point sensible mais aujourd'hui je n'ai pas la force d'encaisser. Bref, ce post pour vous dire de faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans vos vies !", a écrit la compagne du beau Valentin Leonard et maman de Gianni (né en 2013 d'une précédente relation) et Andrea (né en 2020).

Forcément, en lisant un tel message, la première question qui se pose est qui est la personne en question ? Pas son compagnon en tout cas puisque quelques heures plus tard, elle postait une vidéo de lui pleine de tendresse. S'agit-il alors d'un autre membre de sa famille ? D'une personne qu'elle pensait être son ami(e) ? Pas de réponse, surtout que Rachel Legrain-Trapani a tout bonnement fini par supprimer son message alarmant.

Un geste réfléchi qu'elle a expliqué peu de temps après. "Je préfère retirer cette publi car ça ferait plaisir à cette personne de me voir dans cet état. Je vais pleurer un coup et reprendre le dessus. Je me battrai comme toujours. Encore quelques années à attendre avant d'être libérée. Je lis vos messages qui m'ont bien reboostée, merci du fond du coeur", a-t-elle écrit. Un texte qui pose encore plus de questions avec les mots "quelques années avant d'être libérée". Peut-être est-elle en conflit avec le père de Gianni, le footballeur Aurélien Capoue ? Rachel Legrain-Trapani est très secrète sur cette ancienne relation. Elle a toutefois admis par le passé avoir mis "trois ans pour être vraiment guérie et pouvoir reconstruire une histoire saine et apaisée".

Nous ne saurons certainement jamais qui est la mystérieuse personne qui fait tant de mal à Rachel Legrain-Trapani mais ce qui est sûr, c'est qu'elle peut compter sur le soutien de "vrais" ami(e)s et de son chéri pour sécher ses larmes.