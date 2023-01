"Je n'ai peur de rien" : les premiers mots très forts de Dani Alves depuis sa prison

C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du football et qui risque de faire encore parler au cours des prochaines semaines. Début janvier, Dani Alves, véritable star du football et considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, est inquiété par la justice espagnole après une soirée qui aurait mal tourné. D'après le récit d'une jeune femme, qui a choisi de garder son anonymat, lors de la soirée du Nouvel An qu'elle a passé en boite de nuit, elle aurait été agressée sexuellement par le joueur de 39 ans. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la police catalane et une plainte a été déposée contre le sportif brésilien.

Ce dernier nie en bloc les accusations qui pèsent contre lui. "Je voudrais tout nier. Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser, a poursuivi Dani Alves. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit", a-t-il déclaré, mais visiblement cela n'a pas convaincu la justice espagnole, qui a décidé de le placer en garde à vue puis en détention provisoire le 21 janvier dernier. Incarcéré depuis près de 10 jours désormais, le grand copain de Neymar ne s'était toujours pas exprimé, mais c'est désormais chose faite si l'on en croit le quotidien espagnol La Vanguardia.

D'après leurs informations, Dani Alves est actuellement dans l'attente d'une demande de liberté conditionnelle qui a été soumise par son avocat. Pendant ce temps-là, le footballeur, qui a évolué 2 saisons au Paris Saint-Germain, s'entendrait plutôt bien avec son codétenue, qui n'est autre que l'ancien garde du corps de Ronaldinho. "J'accepterai tout ce qui arrivera. Je suis partie de chez moi quand j'avais à peine 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. C'en sera qu'une de plus, ça va passer. Rien ne me fait peur", aurait-il déclaré si l'on en croit La Vanguardia.

Ne bénéficiant pas de traitement de faveur en prison, Dani Alves a su s'acclimater et les révélations de la presse espagnole laissent entendre que le footballeur ne compte pas craquer de si tôt.