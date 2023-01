Diaporama : "Je n'ai peur de rien" : les premiers mots très forts de Dani Alves depuis sa prison

11 / 13

Exclusif - Grégory Bakian et Dani Alves (lauréat 2021) lors de la 19ème cérémonie de remise du prix "Golden Foot Award 2021" à l'Hôtel Fairmont à Monaco. Le 29 novembre 2021 Lors de cette 19e édition des Golden Foot Award, sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince de Monaco, représenté par son neveu L.Ducruet, l'artiste franco-arménien BAKIAN, produit par le champion du monde et d'Europe de football, E.Petit, a livré une performance live remarquable de son nouveau single, "Changer", disponible en téléchargement légal, et offert un cover particulièrement réussi du célèbre titre, "You Raise Me Up". L'artiste sera en concert le 17 octobre 2022 dans la salle mythique Parisienne du Casino de Paris, et présentera son nouvel album à la rentrée 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque