Dani Alves placé en garde à vue : l'ancienne star du PSG face à de très lourdes accusations

Stupeur dans le monde du football, puisque l'on vient tout juste d'apprendre que Dani Alves, l'une des plus grandes stars de ce sport, vient d'être interpellé et placé en garde à vue vendredi à Barcelone. Une information relayée par l'AFP, qui l'a apprise de la police régionale catalane. Une nouvelle qui fait certainement suite aux informations sorties dans la presse début janvier. Âgé de 39 ans, le Brésilien est encore en activité puisqu'il évolue au sein du club mexicain de Pumas UNAM. Considéré comme l'un des meilleurs latéraux droit de l'histoire, le natif de Bahia vient d'être arrêté dans le cadre d'une enquête le visant pour agression sexuelle présumée.

"Il est venu ce matin au commissariat de Les Corts (un quartier de Barcelone, ndlr)", a expliqué un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane, qui a ensuite précisé qu'il "avait été convoqué". Placé en garde à vue, Dani Alves à ensuite pris la route du Palais de justice de Barcelone. Selon une source judiciaire, il devait être entendu par un juge. Une affaire qui semble donc pour le grand copain de Neymar, avec qui il a évolué au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain. Tout a commencé le 10 janvier, lorsqu'un tribunal de Barcelone a annoncé avoir "ouvert une enquête pour un délit présumé d'agression sexuelle à la suite de la plainte présentée par une femme contre un joueur de football", l'AFP assurant qu'il s'agissait bien du Brésilien.

Une histoire qui aurait eu lieu au Nouvel An à Barcelone

Cette enquête fait suite au dépôt de plainte d'une femme le 2 janvier dernier. Cette dernière accuse Dani Alves d'attouchements qui se seraient produits dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le joueur s'est exprimé le 5 janvier à la télévision espagnole, niant en bloc les accusations qui pèsent contre lui. "Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit", avait-il déclaré, mais cela n'a visiblement pas convaincu les autorités espagnoles qui ont décidé de le placer en garde à vue.