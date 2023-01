"Je n'étais pas contente !" : Christine Bravo a grossi juste avant son mariage... elle rêvait d'une autre robe !

Christine Bravo a été mariée trois fois. Difficile de dire si la cérémonie la plus récente, qui a pris place à Occhiatana en Corse le 11 juin 2022, a été le plus beau jour de sa vie... mais sans doute se positionne-t-elle tout en haut du classement ! Avant de dire "oui" à son compagnon Stéphane Bachot, la présentatrice avait attrapé son bouquet, s'était vêtue de blanc, comme la tradition le veut, s'assortissant ainsi au costume de son chéri. Mais il semblerait qu'elle souhaitait, en réalité, porter un tout autre modèle, comme elle l'a avoué sur le plateau de l'émission Chez Jordan mardi 31 janvier.

Depuis quelques années, j'ai commencé à m'en foutre

Questionnée sur son rapport au corps, Christine Bravo - actuellement en lune de miel - a effectivement expliqué qu'elle avait tenté de perdre un peu de poids avant de se marier à Stéphane Bachot afin de rentrer dans une autre robe que celle qu'elle a finalement choisie. "Depuis quelques années, j'ai commencé à m'en foutre, à bouffer, a-t-elle assuré au cours de cette interview enregistrée le 16 janvier dernier. Et donc j'ai grossi. Je n'étais pas contente, même à mon mariage, je me trouvais un peu trop... j'avais essayé, ça avait pas tenu. Et finalement, depuis le mariage, j'ai remaigri sans régime. En fait, on ne sait pas. Ca va, ça vient." L'important, c'est qu'elle s'aime, qu'importe le nombre que la balance affiche !

A un moment donné il faut choisir entre le visage et les fesses

Son seul regret, finalement, est une question de mode. "J'aurais préféré me marier dans une robe sirène et être un peu mieux, précise Christine Bravo. Mais aussi, vous savez, à l'âge que j'ai... vous m'avez demandé si j'avais fait de la chirurgie esthétique ? Non. A un moment donné il faut choisir entre le visage et les fesses. Si vous êtes un peu plus gros, vous avez un peu moins de rides. Et quand on maigrit, à partir d'un certain âge, ça marque." Dans Les Grosses Têtes, dans son émission Frou-Frou... Christine Bravo a surtout marqué des générations et des générations de téléspectateurs. C'est tout ce qui compte, sans doute...