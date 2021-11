"Je n'oublierai jamais cette date" : Estelle Lefébure marquée à vie par un drame, son souvenir douloureux

Estelle Lefébure a eu une tendre pensée pour sa mère, Denise Lefébure. Cette dernière est morte le 5 novembre 2002 dans un accident de voiture, percutée par un camion, alors qu'Estelle n'avait que 36 ans.

La mère d'Ilona et Emma Smet (26 et 24 ans) a partagé, en cette date anniversaire bien triste, une photo de sa maman en noir et blanc sur son compte Instagram. Un doux cliché dans lequel sa mère à des allures de pin-up et est train de se coiffer devant un petit miroir. "Sadly, I will never forget this date... (Malheureusement, je n'oublierai jamais cette date). I love you. Je t'aime maman #profitezdechaqueinstant #lovelife #merciàlavie", a écrit en légende l'ex de David Hallyday.

Un hommage qui n'est pas passé inaperçu auprès des abonnés de la comédienne, qui joue en ce moment sur les planches aux côtés de M. Pokora et de Philippe Lellouche dans Les grandes ambitions. "Magnifique photo ! J'ai presque cru que c'était Jacky Kennedy", "C'est si triste de perdre sa maman", "La beauté est héréditaire dans votre famille", "Quelle incroyable beauté comme sa fille", "Très jolie votre maman, courage", peut-on notamment lire dans l'espace commentaires.

La disparition de sa mère n'est pas la seule tragédie à laquelle Estelle Lefébure a été confrontée.