"Je ne fais que pleurer, il me manque" : Caroline Receveur privée d'un être cher, son terrible message de détresse

Caroline Receveur a tout pour être heureuse. Mais comme n'importe quelle personne, l'entrepreneuse a des failles qui la rattrapent. Malgré la vie de rêve qu'elle mène à Dubaï avec son mari Hugo Philip et leur fils Marlon, 4 ans, Caroline Receveur fait parfois face à des angoisses. C'est notamment le cas ces derniers temps. Si elle avait récemment indiqué avoir réussi à surmonter cette mauvaise passe, un simple rêve a tout fait basculer.

Ce lundi 27 février, Caroline Receveur a pris la parole dans sa story Instagram (voir notre diaporama) et le moral est loin d'être au rendez-vous. La raison ? Le grand vide laissé par son papa : "Ce soir, je ne fais que pleurer. J'ai rêvé de mon papa la nuit dernière et je crois que je suis chamboulée. Il me manque. Je me remémore ses gestes et ses attentions quand j'étais triste. Je rêverais qu'il m'enlace à nouveau et me rassure. Quand mes peurs refont surface, comme ce soir, que je doute de tout, du sens même de la vie, je me sens si seule et ce, même entourée des gens que j'aime. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. [...] Ça n'a jamais été aussi vrai pour moi ce soir".

Malgré la crise, Caroline Receveur, fidèle à elle-même, se concentre sur le positif et essaie de voir le bon côté des choses : "On a beau avancer, passer des étapes, diminuer les crises, mieux les appréhender... Les angoisses et les peurs ne disparaissent jamais totalement et en avoir conscience peut aider à mieux l'accepter. C'est en tout cas ce que j'essaie de me dire, même si ma première réaction est de m'en vouloir de replonger encore. J'essaye d'accepter tant bien que mal cette partie de moi que mon passé a forgé pour le pire... et pour le meilleur."