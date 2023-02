Diaporama : "Je ne fais que pleurer, il me manque" : Caroline Receveur privée d'un être cher, son terrible message de détresse

1 / 19 "Je ne fais que pleurer, il me manque" : Caroline Receveur privée d'un être cher, son terrible message de détresse

2 / 19 Caroline Receveur a fait part de sa détresse sur son compte Instagram Caroline Receveur à la première du film "Competencia oficial" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), à Venise, Italie. © BestImage, MPP / Bestimage

3 / 19 L'entrepreneuse est victime d'angoisses ces derniers temps, accentués par des rêves Exclusif - Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip - Les célébrités assistent au dîner de gala de l'association "Make a wish" au Pavillon Potel et Chabot à Paris. Le 9 décembre 2019 © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 19 Le dernier en date concerne son papa Jacky, disparu en 2016 Caroline Receveur à la première du film "Competencia oficial" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), à Venise, Italie, le 4 septembre 2021. © BestImage, Action Press / Bestimage

5 / 19 "Ce soir je ne fais que pleurer. J'ai rêvé de mon papa la nuit dernière et je crois que je suis chamboulée. Il me manque. Je me remémore ses gestes et ses attentions quand j'étais triste. Je rêverais qu'il m'enlace à nouveau et me rassure. Quand mes peurs refont surface, comme ce soir, que je doute de tout, du sens même de la vie, je me sens si seule et ce, même entourée des gens que j'aime. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. [...] Ça n'a jamais été aussi vrai pour moi ce soir." Caroline Receveur exprime son mal-être dans sa story Instagram © Instagram

6 / 19 " On a beau avancer, passer des étapes, diminuer les crises, mieux les appréhender... Les angoisses et les peurs ne disparaissent jamais totalement et en avoir conscience peut aider à mieux l'accepter. C'est en tout cas ce que j'essaie de me dire, même si ma première réaction est de m'en vouloir de replonger encore. J'essaye d'accepter tant bien que mal cette partie de moi que mon passé a forgé pour le pire... et pour le meilleur" Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip - Cérémonie du Ballon d'Or 2019 à Paris le 2 décembre 2019. © JB Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

7 / 19 Caroline Receveur pourra toujours compter sur son mari Hugo Philip pour tenter de lui remonter le moral... Caroline Receveur - Défilé L'Oréal Paris 2019 à la Monnaie de Paris le 28 Septembre 2019 pendant la fashion week. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

