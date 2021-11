"Je ne l'ai jamais aimé" : Caroline Margeridon cash sur son père, la raison de leur brouille dévoilée

Le 4 novembre dernier, ce n'est pas pour un projet télévisé que Caroline Margeridon a fait parler d'elle. L'acheteuse d'Affaire conclue (France 2) a sorti son livre Libre (aux éditions Plon), un projet dont elle fait toujours la promotion. Dans son édition du 26 novembre, Voici a dévoilé leur interview, l'occasion d'en apprendre plus sur sa situation familiale.

Caroline Margeridon parle sans tabou de tous les sujets. Interrogée sur son papa, qui a été durant trente années directeur de la station radio RMC, elle a expliqué pour quelle raison elle le qualifiait de "père de [ses] soeurs" dans son ouvrage et non de "père" tout court. "Je ne l'ai jamais aimé. Depuis toute petite, je dis 'le mari de ma mère'. J'ai arrêté de le voir à 18 ans, quand j'ai appris par la femme de ménage qu'il trompait ma mère", a confié la grande amie de Sophie Davant.

Caroline Margeridon n'était également pas en bons termes avec sa maman. Elle a coupé les ponts avec elle, quand elle avait 22 ans, à cause d'une histoire d'argent. "Elle est morte il y a quelques semaines. Elle était Vietnamienne : Elle était très belle", a-t-elle déclaré, sans en dire davantage. Mais, lors d'une interview pour le magazine Gala donnée début novembre, elle avait accepté d'en dire un peu plus sur le sujet. Après avoir rappelé que sa maman était morte un mois auparavant, elle regrettait qu'elle n'ait pas eu l'occasion de lire son livre Libre ! "C'est horrible quand on y pense...", avait-elle confié, quand elle s'est souvenue que cela faisait trente-trois ans qu'elles ne se parlaient pas. La charmante blonde de 55 ans avait ensuite expliqué pour quelle raison elles étaient en froid : "Ma mère était vietnamienne et le jeu, elle avait ça dans le sang... Ça m'a traumatisée, confie-t-elle. Qu'elle dilapide son argent, ça ne me dérange pas. Mais le mien, c'est autre chose, et je ne l'ai pas accepté !"

La grand-mère de Victoire (23 ans) et Alexandre (24 ans) a tout fait pour revoir sa vie, sans succès. Caroline Margeridon a toujours refusé car elle était très rancunière. Une triste fin pour le duo qui était si complice par le passé.