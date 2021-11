Caroline Margeridon : Mort de sa mère, à qui elle ne parle plus depuis des années...

Sur les réseaux sociaux, Caroline Margeridon s'affiche très proche de ses deux enfants Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans), nés de sa relation avec son ex-mari le jockey Gérald Mossé. Mais aucune trace de sa chère mère. Ce jeudi 4 novembre 2021, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Gala à l'occasion de la publication de son autobiographie intitulée Libre ! (éditions Plon), l'acheteuse professionnelle évoque leur relation... et annonce une terrible nouvelle.

"Ma mère est morte il y a un mois, elle n'aura même pas lu mon livre", déclare Caroline Margeridon, sans donner plus d'informations. La disparition de sa maman l'a sans aucune doute secouée, d'autant plus que les deux femmes n'étaient plus en contact depuis de très longues années. En effet, l'experte d'Affaire conclue (France 2) aujourd'hui âgée de 55 ans a coupé tout lien avec sa mère à l'âge de 22 ans. Mère et fille ont donc passé 33 ans sans se voir, sans se parler, sans rien partager... "C'est horrible quand on y pense...", concède-t-elle.

Caroline Margeridon : "Elle a tout fait pour que je la revoie, j'ai refusé"

Toutefois, les liens du coeur valent plus que les liens du sang pour Caroline Margeridon. En effet, dès lors qu'elle a pris la décision de couper les ponts avec sa mère, elle n'est plus jamais revenue sur ce choix. "Du jour où j'ai arrêté de la voir, elle a tout fait pour que je la revoie et moi j'ai toujours dit non, explique-t-elle. Quand on me fait du mal une fois, on ne me fait pas du mal deux fois. J'ai toujours été comme ça."

Une triste fin pour le duo qui a pourtant été très complice par le passé. C'est d'ailleurs de sa mère que Caroline Margeridon, brocanteuse au célèbre marché Biron des Puces de Saint-Ouen, a hérité sa passion pour la vente. Elle n'avait que 5 ans lorsqu'elle effectue sa première transaction. "Ma mère avait des stands à Chatou. Je la suivais, je me mettais à côté d'elle, par terre, je sortais mes cartons, un établi et je vendais. Ça faisait marrer tout le monde", se souvient-elle.

Toutes nos condoléances à Caroline Margeridon et ses proches pour la mort de sa mère.