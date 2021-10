"Je ne suis pas comédien" : Vincent (L'amour est dans le pré) répond aux critiques sur sa participation

Vincent le Provençal fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Le candidat de L'amour est dans le pré 2021 (M6) est la cible de critiques et il a souhaité y répondre à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Télé Star.

Le charmant quadragénaire, qui est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur, est loin de faire l'unanimité. A cause de son physique avantageux, il est accusé de ne pas être sincère dans sa démarche. Même Karine Le Marchand était réticente au départ, car elle estimait qu'il n'avait pas besoin de participer à L'amour est dans le pré pour trouver sa moitié. "Chacun le perçoit comme il veut. Moi ce que je sais, c'est que je côtoie beaucoup de monde dans mon univers professionnel mais ce n'est pas pour autant que cela m'offre des opportunités amoureuses. Et la production a jugé par ailleurs que j'avais des choses à raconter", s'est justifié Vincent.

La candidature du papa, qui a deux enfants aujourd'hui âgés de 3 et 8 ans, a donc été retenue. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir son portrait, puis l'étape du speed-dating et des premiers jours à la ferme. Et sa personnalité n'a pas toujours fait mouche. En plus d'être soupçonné de jouer la comédie, on l'a accusé d'être macho. Des commentaires négatifs qui n'ont heureusement pas affecté Vincent : "Ce qui compte à mes yeux, c'est d'être en accord avec moi-même. Les commentaires m'importent peu. Je ne suis pas un comédien et dans la vie, je suis comme ça, je rigole et je 'branche'... Le seul truc qui pourrait m'atteindre, c'est si mes enfants me disaient : 'Papa, mais qui tu nous as ramené ?'"

Espérons donc pour Vincent qu'il a fait le bon choix lors du speed-dating. Pour rappel, il a invité Natacha (26 ans) et Hafsa (34 ans) chez lui. Pour l'heure, le beau brun n'a affiché aucune préférence. Comme il l'a rappelé à Télé Star, il a eu "un coup de coeur pour chacune d'entre elles" lors du speed-dating. Mais à la fin, il devra faire un choix qu'il le veuille, ou non.

L'intégralité de l'interview de Vincent est à retrouver dans le magazine Télé Star du 11 octobre 2021.