L'amour est dans le pré – Vincent le Provençal, un macho ? Il répond aux critiques

On ne peut pas plaire à tout le monde et Vincent le Provençal l'a vite compris en découvrant certains commentaires sur les réseaux sociaux. Lors de l'épisode du 6 septembre de L'amour est dans le pré 2021 (M6), certains téléspectateurs l'ont qualifié de macho, des critiques auxquelles le charmant quadragénaire qui est dresseur de chevaux "en liberté" a répondu.

Vincent le Provençal a accordé une interview à TV Mag. Après avoir révélé que Karine Le Marchand était réticente à l'idée qu'il participe à la saison 16 de L'amour est dans le pré, l'agriculteur a réagi aux critiques dont il a fait l'objet. "Si on regarde les images, on voit bien que c'est de l'humour. Je ne fais plus attention à tout ça, ça ne me touche pas. Le plus important, c'est ce que je pense. Je suis quelqu'un qui a de l'éducation et qui respecte les gens. Vous verrez au fil de l'aventure que je ne suis pas une personne qui rabaisse les autres", a-t-il déclaré.

Egalement interrogé par Ouest France, Vincent le Provençal n'a pas caché qu'au départ, les critiques l'ont tout de même atteint : "Au début, comme je m'en suis pris plein la tête, ça m'a agacé et maintenant je m'en fiche, ça ne me touche pas." Vincent le Provençal sait qui il est et ses prétendantes Natacha (26 ans) et Hafsa (34 ans) n'ont pas été déçues en le voyant. C'est le principal !

Pour rappel, lors de l'épisode du 6 septembre dernier, certains internautes s'en sont donnés à coeur joie sur Twitter après avoir entendu certaines déclarations de Vincent. Ils n'ont par exemple pas apprécié la séquence durant laquelle Natacha arrive chez lui. La belle brune lui a demandé si elle devait ôter ses chaussures pour ne pas salir la maison. "Oh non, tu es malade ! Si un jour tu vis ici, peut-être, et tu feras le ménage", avait-il lancé sur le ton de l'humour. La jeune femme ne s'était alors pas laisser démonter puisqu'elle lui a fait savoir que si elle faisait le ménage, lui ferait la cuisine.