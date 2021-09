Vincent le Provençal (L'amour est dans le pré) : Karine Le Marchand était réticente à sa participation

Vincent le Provençal est l'un des participants de L'amour est dans le pré 2021. Le charmant quadragénaire est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur et est l'un des meilleurs dans son domaine. Il organise également des spectacles équestres dans toute la France et en Europe. Certains lundis, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre ses aventures dans la saison 16. Mais il a bien failli ne jamais participer comme il l'a confié lors d'une interview pour TV Mag.

Durant onze années, Vincent était avec une femme avec laquelle il s'est marié et a eu deux enfants, aujourd'hui âgés de 3 et 8 ans. Mais le couple a divorcé et depuis un an et demi, il est un coeur à prendre. Il a donc pris la décision de se tourner vers le programme de dating dans l'espoir de trouver une femme qui lui correspond. "J'aimais bien cette émission, je trouvais qu'il y avait une mise en valeur des activités agricoles et surtout de belles histoires. Je me suis dit que cela pourrait peut-être plus me permettre de cibler quelqu'un qui correspond à ma vie car, jusque-là, je me suis trompé de wagon", a-t-il confié à nos confrères.

Si Vincent le Provençal était sûr de son choix, Karine Le Marchand ne voyait pas vraiment sa participation d'un bon oeil. "Elle était réticente à ma participation dans l'émission. Elle disait que j'étais plutôt beau gosse et que je n'avais pas besoin d'eux pour trouver quelqu'un. Je ne dis pas l'inverse non plus, j'aurais pu trouver sans le programme mais cela m'a permis d'avoir une démarche différente et de rencontrer peut-être plus les bonnes personnes", a-t-il précisé. Sa candidature a malgré tout été retenue et depuis, la présentatrice de 53 ans a changé d'avis à son sujet. Tous deux sont devenus proches et il sait qu'il peut compter sur elle en cas de besoin. Il a donc tenu à assurer qu'elle n'était pas une diva comme l'a laissé entendre un article de Public récemment. "C'est quelqu'un de très prévenant, toujours de bon conseil, gentille. Je l'adore", a-t-il déclaré. De quoi, à coup sûr, toucher Karine Le Marchand.

Espérons pour Vincent qu'en plus d'avoir trouvé une amie en la personne de Karine Le Marchand, il a trouvé l'amour dans les bras de Natacha ou Hafsa.