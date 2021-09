Karine Le Marchand : Accusée d'être une "diva" ? L'animatrice répond !

Des critiques qui sont passées presque inaperçues auprès de Karine Le Marchand qui, dans son post, a mentionné tout l'amour qu'elle a reçu de la part de ses abonnés ainsi que de la part des différents agriculteurs qu'elle a côtoyé durant des années. "En revanche, la vague d'amour qui a déferlé depuis hier, pour prendre ma défense, suite à une énième émission, provenant encore et toujours du même caniveau (franchement ils ont un gros problème avec moi, ces gens là...ou avec mes audiences), cette vague là mérite qu'on y réponde", a-t-elle expliqué. Et de conclure : "Merci mes amis agriculteurs, témoins d'émission, même ma cousine s'y est mise. Merci pour vos sentiments sincères à mon égard, et merci d'être là dans ma vie. Je sais que vous m'aimez pour ce que je suis vraiment, et vous savez que c'est réciproque. Merci à tous les autres qui me suivent sur Instagram, de plus en plus nombreux. On partage je pense le même espoir de vie douce, joyeuse, pleine d'amitié et d'amour."