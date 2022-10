"Je ne vais pas lui donner de conseils" : Rafael Nadal papa pour la première fois, Novak Djokovic réagit

C'est une naissance que l'on attendait depuis un petit moment maintenant et le 8 octobre dernier la bonne nouvelle est enfin arrivée. Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello sont devenus parents pour la toute première fois d'un petit garçon né dans une clinique privée de Palma de Majorque, en Espagne. "La mère et son bébé, né à la 37e semaine de grossesse, se portent bien", a indiqué une source proche du couple au journal espagnol Diario de Mallorca. Si l'on ne sait pas encore grand chose du petit garçon et que l'on ne connaît pas son nom, les millions de fans du tennisman de 36 ans se sont réjouis de cette superbe nouvelle qui tombe à point nommé après une année complètement folle.

Alors que beaucoup le disaient perdu pour le sport, Rafael Nadal a montré tout son courage et sa force mentale pour aller chercher deux nouveaux titres en Grand Chelem, à Melbourne et à Paris. Une saison qui fait écho à celle de son grand rival Novak Djokovic, qui a vécu une année très particulière, ne pouvant pas participer à de nombreux tournois en raison de la crise sanitaire, lui qui a toujours refusé de se faire vacciner contre le Covid. Malgré tout, il a réussi à remporter Wimbledon et on l'a vu dernièrement à Londres pour le dernier tournoi de la carrière de Roger Federer, lors d'un évènement chargé en émotions.

C'est une belle nouvelle. Je souhaite à sa femme et à son bébé beaucoup de santé et de bonheur

Si Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont pas les meilleurs amis du monde, le respect est immense entre les deux légendes du tennis et lorsqu'un journaliste rapporte la nouvelle de la naissance du fils de l'Espagnol au joueur de 35 ans, ce dernier semble très content pour lui. "Félicitations ! Je ne savais pas. Vraiment ? C'est une belle nouvelle. Je souhaite à sa femme et à son bébé beaucoup de santé et de bonheur", réagit-il en conférence de presse lors du tournoi ATP 500 de Nur‐Sultan (Kazakhstan), avant de sortir une petite blague dont il a le secret : "En tant que père, je ne vais pas lui donner de conseils (sourire). Il a une grande famille. Je suis sûr qu'il fera l'expérience lui-même (sourire)".

Une belle déclaration de la part de Novak Djokovic, déjà père de deux enfants (Stefan et Tara) avec sa femme Jelena, et qui souhaite tout le bonheur du monde à Rafael Nadal dans cette nouvelle aventure !