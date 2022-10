Rafael Nadal papa pour la première fois : Sa femme Xisca Perello a accouché d'un petit garçon !

C'est une date à laquelle ils se souviendront toujours ! Ce samedi 8 octobre 2022, Rafael Nadal alias "Rafa" et sa femme Xisca Perello ont donné naissance à un petit garçon dans une clinique privée de Palma de Majorque en Espagne. C'est ce que nous apprend le journal espagnol Diario de Mallorca. "La mère et son bébé, né à la 37e semaine de grossesse, se portent bien", a déclaré une source proche du couple au journal. La source a également indiqué que la jeune maman "a dû rester en observation et se reposer complètement au cours des dernières semaines." Le nom de l'enfant reste pour le moment inconnu.

Un bébé qui voit le jour trois ans après le somptueux mariage à Majorque

La naissance du premier enfant de Rafael Nadal est une consécration pour la super star du tennis mondial dont le nombre de titres remportés à Roland Garros donne le tournis. Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois au sujet d'une éventuelle paternité du rival de Roger Federer. En juin dernier, le tennisman de 36 ans avait révélé qu'il allait papa pour la première fois : "Je vais être père, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie professionnelle parce que je pense que je suis déjà assez exposé dans ma vie professionnelle. Je ne prévois pas de changement dans ma vie professionnelle", avait-il déclaré lors d'une conférence de presse à Palma de Majorque. Le couple avait même été aperçu en vacances à bord d'un yacht où on pouvait voir le ventre arrondi de la jeune femme de 34 ans. Les photos avaient même été dévoilées par le journal espagnol Holà ! C'est ce même journal qui avait dévoilé en septembre dernier le sexe du futur enfant et c'est un bel et bien un garçon !

Un garçon qui vient compléter l'amour entre Rafael Nadal et Xisca Perello en couple depuis 17 ans. De plus, leur enfant voit le jour quasiment trois ans après leur somptueux mariage à Majorque le 19 octobre 2019. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents et une longue vie à leur adorable fils qui deviendra peut-être une star du tennis comme son père !