Rafael Nadal bientôt papa pour la première fois : on connaît enfin le sexe du bébé !

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde du tennis. Après plus de dix-sept ans de relation et un superbe mariage en 2019, Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello attendent leur premier enfant ! L'année 2022 est complètement folle pour la légende du tennis, que beaucoup disaient perdu pour le sport et qui a une nouvelle fois montré qu'il est un des plus grands de tous les temps. Vainqueur surprise de l'Open d'Australie en janvier, il a une nouvelle fois régné sans partage à Paris pour s'offrir son 14e titre à Roland Garros. Quelques jours après ce nouveau sacre en France, on apprenait dans la presse la grossesse de la femme du joueur de 36 ans, ce qu'il a rapidement confirmé, pour le plus grand bonheur de ses fans.

La période actuelle est chargée d'émotions pour Rafael Nadal, qui a dû faire face à la retraite surprise de son ami Roger Federer il y a quelques jours lors de la Laver Cup. Des adieux larmoyants pour l'Espagnol, qui n'a pas pu retenir ses larmes face au départ à la retraite du Suisse de 41 ans. La fin d'une incroyable saison pour l'ancien numéro 1 mondial, qui va désormais pouvoir s'accorder un peu de repos et préparer au mieux l'arrivée prochaine de son premier enfant. Si pour l'heure les futurs parents se font discrets quant à cette naissance, le magazine Hola! vient de lâcher une information précieuse et on peut leur faire confiance puisqu'ils ont été les premiers à annoncer la grossesse de Xisca.

Rafael Nadal bientôt papa, le prénom déjà connu ?

D'après la publication espagnole, Rafael Nadal et sa femme s'apprêtent à accueillir un petit garçon ! Selon leurs informations, le couple vient d'apprendre la nouvelle et le tennisman devrait donc avoir un fils dans les prochains mois. D'après les rumeurs, le prénom du futur enfant pourrait bien être Sebastian, qui n'est autre que le prénom de son père et de son arrière-grand-père.

Pour l'heure, ni le sportif, ni sa femme n'a confirmé cette information, mais si l'on en croit Hola!, c'est donc un petit garçon qui devrait venir chambouler le quotidien du couple !