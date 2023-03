"Je ne vais pas très bien..." : Accident de Pierre Palmade, la mère de Devrim, 6 ans, sort du silence

C'était il y a un mois et demi. Le 10 février dernier, Pierre Palmade causait un grave accident de la route au volant de sa voiture sous l'emprise de stupéfiants en percutant de plein fouet un véhicule provenant de la voie d'en face avec, à son bord, trois personnes. Depuis, les trois victimes se remettent petit à petit des dégâts causés par le choc. C'est notamment le cas de Devrim, le petit garçon assis à l'arrière. Victime d'une fracture de la mâchoire, il était défiguré et son cerveau a été touché. Sa mère, prénommée Rabia, a pris la parole pour la toute première fois depuis le drame, en répondant aux questions de nos confrères de BFMTV.

"Je ne vais pas très bien psychologiquement. J'ai commencé à voir un psychologue. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Je suis malheureuse. Tout ça à cause de cet irresponsable qui a renversé nos vies", explique Rabia, qui est également mère de deux autres enfants dont un nourrisson de quelques mois.

Depuis que leur père n'est plus là, les enfants ne veulent plus dormir dans leurs lits

Une situation qui est d'autant plus dure à vivre que son mari était le chauffeur de la voiture renversée, et qu'il a lui aussi été grièvement blessé. Il est d'ailleurs toujours hospitalisé et la mère de famille doit s'occuper de tout en son absence prolongée. "Je suis toute seule pour mettre les enfants au lit le soir. Avant, c'était mon mari qui le faisait. Depuis que leur père n'est plus là, les enfants ne veulent plus dormir dans leurs lits", a-t-elle fait savoir tout en partageant son émotion. Elle espère ainsi que leur quotidien pourra redevenir comme avant très rapidement. "J'espère que mon mari va redevenir comme avant", conclut-elle tout en souhaitant que justice soit faite.

Devrim, quant à lui, a effectué son retour à l'école, après avoir regagné le domicile familial il y a quelques jours. L'enfant s'était alors dit content de pouvoir rentrer chez lui. Aujourd'hui, il porte un corset qui lui maintient le cou et la mâchoire. Il a toujours des difficultés pour s'alimenter et pour boire. Il devra subir une nouvelle opération chirurgicale prochainement.