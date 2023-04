"Je ne veux pas qu'il me touche" : Une candidate de Mariés au premier regard pas du tout attirée par son mari (SPOILERS)

La situation était compliquée pour Jessica (40 ans), dans Mariés au premier regard 2023. Elle s'est mariée à Pascal, avec lequel elle était compatible à 77%. Si le père de famille a eu un coup de coeur, ce n'était pas réciproque. Et cela pourrait compromettre leur union comme on a pu le découvrir dans l'épisode qui sera diffusé le 17 avril sur M6 et qui est déjà disponible 6Play Max.

Jessica a pour habitude de se mettre en couple avec des hommes plus jeunes. Elle a donc hésité à épouser Pascal, qui a près de dix ans de plus qu'elle. Sa personnalité lui a plu, ce qui lui a donné envie de poursuivre l'expérience. Mais, malgré sa bonne volonté et la bienveillance de son mari, la situation était difficile à vivre pour l'ancienne Miss. Elle a donc vite pris ses amies à part pour parler de ses doutes. Si elle a reconnu que Pascal et elle avaient plein de similitudes, elle a avoué que physiquement il lui plaisait moins. "Je n'ai pas l'alchimie. Je n'ai pas eu ce coup de foudre. Si l'alchimie ne se passe pas physiquement, ça va être compliqué. (...) Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui fait miroiter longtemps et espérer. Je ne vois pas l'intérêt. On me l'a déjà fait plein de fois, donc je ne vais pas le faire à quelqu'un d'autre. Il faut que je sois honnête", a-t-elle confié. Et d'ajouter qu'elle allait "parler bientôt" à Pascal.

Une vaine tentative ?

Elle souhaitait avant tout que leurs proches passent un bon moment lors de la soirée, des proches qui n'ont pas manqué de regarder qu'ils n'étaient pas du tout en osmose physique, au point de ne même pas se tenir la main. Mais elle avait bien du mal à le regarder dans les yeux, lors de l'ouverture de bal notamment. Inquiète, Estelle Dossin a pris Jessica à part pour lui parler. Cette dernière n'a pu retenir ses larmes au moment de se livrer. L'experte lui a fait savoir que l'alchimie pouvait venir avec le temps afin de la rassurer. Ce qui a fonctionné. Elle a donc promis d'apprendre à le connaître durant plusieurs jours avant de prendre une décision.