Mariés au premier regard : L'âge d'un mari ne passe pas, sa femme, en larmes, n'arrive même pas à aller vers lui

Jessica (40 ans) et Pascal (49 ans) sont compatibles à 77%. Si sur le papier, tout les rapproche, le fait que la belle blonde ne souhaite pas se marier avec un homme plus âgé qu'elle pourrait tout remettre en question. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 10 avril, la rencontre tant attendue a d'ailleurs eu lieu.

Au premier regard, Pascal a été très séduit par Jessica. Ce n'était malheureusement pas réciproque, même si la candidate a tout fait pour ne pas le montrer. "Bien sûr, j'étais préparée à un homme plus vieux. Là, on a quand même quasiment dix ans d'écart. Je ne sais pas... je suis en terre inconnue. Et dans le stress, je me mets à faire des choses qu'habituellement je n'aurais pas fait. Je dis n'importe quoi", a-t-elle confié. Elle a en effet expliqué qu'elle avait trois enfants... "qui aimait les câlins et les croquettes" pour parler de ses chats.

Sans surprise, Pascal a accepté de s'unir à Jessica. "Chamboulée", la jeune femme a hésité un temps. Mais elle a préféré privilégier sa personnalité à ses à priori. Elle a donc dit "oui", au grand soulagement de son mari. Pas de premier baiser, mais la bise une fois leur union scellée. Pas de quoi perturber le candidat semble-t-il.

Une union bien mal partie

Si la fille de Pascal était "plutôt confiante", l'une des amies de Jessica a confié : "Je doute un peu de ce mariage, au vu des réactions de Jessica. Elle lui fait la bise. J'attends la suite." Sur la route du shooting, Jessica a prévenu son époux qu'il fallait lui laisser le temps, car elle était "assez sauvage". Durant la séance photo, la belle blonde était "perturbée". "Je n'arrive pas à aller vers lui", a-t-elle avoué. Elle a toutefois rapidement vu que mentalement, il pouvait lui correspondre. "Je suis plutôt mitigée. J'ai rencontré quelqu'un qui me correspond sur beaucoup de points. Mais il ne rentre pas dans mes critères physiques. Est-ce que j'arriverais à aller au-delà ?", s'est-elle questionnée.

Dans le teaser du prochain épisode, cela semble mal parti pour les deux candidats. On peut y voir Jessica, les larmes aux yeux, confier à ses proches : "Si je sais que l'alchimie ne naît pas, je ne pourrais pas grandir dans ce couple."