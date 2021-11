"Je ne voulais pas m'exposer" : Cécile (L'amour est dans le pré) brise le silence sur son aventure

Candidate emblématique de la seizième saison de L'amour est dans le pré sur M6, Cécile a brisé le silence autour de son absence. Sur son compte Instagram, ce dimanche 14 novembre 2021, la prétendante de Franck est revenue sur les raisons qui l'ont encouragée à quitter le programme de manière précipitée.

Malgré les nombreuses rumeurs relatant que le sylviculteur et maraîcher de 46 ans et la jolie employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans étaient en couple, il s'avère que la vérité soit tout autre. "Il y a peu de temps lors d'un soin énergétique j'ai ressenti quelque chose de très fort (...) cet amour que vous ressentez lorsque vous voyez ce petit être pour la 1ere fois", a-t-elle d'abord indiqué, avant de poursuivre : "Depuis que j'ai ressenti cet amour pour moi, je m aime et je n'ai plus peur d'être seule et donc je n'ai plus peur de dire NON."

Une volonté de répondre par la négative qui a fortement "dérangé la production" d'après Cécile : "Tu ne veux pas revenir, il n'arrête pas de pleurer...euh non. Tu as reçu son sms...oui...tu ne veux pas revenir...euh non." Et de conclure : "Je ne voulais pas m'exposer plus que de raison." Entre les propositions qui lui étaient faites et son envie de ne pas s'exposer à la télévision, Cécile a alors décidé de ne plus prendre part au programme.