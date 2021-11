Cécile (L'amour est dans le pré) en couple avec Franck ? Elle réagit à la rumeur insistante...

Alors que dans les derniers épisodes de L'amour est dans le pré Franck s'est résolu, non sans regrets, à laisser partir Cécile pour qui il a pourtant eu un gros coup du coeur, les téléspectateurs sont persuadés que tout n'est pas terminé entre eux. D'ailleurs, la rumeur court que le sylviculteur et maraîcher de 46 ans et la jolie employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans seraient aujourd'hui en couple. Mais, bien que très actifs sur les réseaux sociaux pour débriefer de leur aventure sur M6, ils se gardent toutefois de confirmer ou d'infirmer. Dimanche 31 octobre 2021, Cécile a néanmoins tenu à rappeler que les apparences sont parfois trompeuses...

"'Allez, dis-nous, tu es avec Franck autrement tu n'aurais pas le sourire !' Alors là, mauvais indice avec moi car je m'efforce toujours d'avoir le sourire", a-t-elle répondu aux spéculations à travers un post Instagram. Et de se confier sur des épreuves douloureuses qu'elle a traversées en guise de preuve : "Dans les étapes les plus difficiles de ma vie il m'a coûté beaucoup d'énergie ce sourire même s'il ne montait plus dans les yeux. Mais le garder me permettait d'avoir des sourires en retour qui n'avaient pas de prix ! Lorsque mon grand-père était en fin de vie je prenais sur moi avant de rentrer dans la maison et je pleurais en sortant. Mais entre les deux je lui apportais mon sourire et même parfois j'ai réussi à le faire rire. Nous avons partagé des moments forts et importants! Donc mon sourire fait parti de moi... Par contre lorsque je le perds, attention c'est que la coupe est pleine", a-t-elle prévenu pour conclure.