"Je pisse le sang, on voit l'os" : Photo choc de Sonia (Mariés au premier regard) blessée

Personne n'aimerait être à la place de Sonia, candidate de Mariés au premier regard 2019. La jeune femme a eu un accident avec un objet qui lui a valu un séjour aux urgences, des points de suture et une énorme frayeur.

C'est sur Instagram, jeudi 21 octobre, que la charmante brune a partagé sa mésaventure. Un accident banal qui a pris une tournure très désagréable. "Je débauchais de 7h d'inventaire... je passe chez le brocanteur m'acheter un escabeau pour rentrer tailler ma haie, je m'arrête à la poubelle jeter ma potiche de mon candy bar qui est fendue depuis 4 jours dans la voiture et laaaaa... Elle s'éclate dans mes mains... je baisse les yeux je vois le jean coupé, ma basket blanche se remplir de sang ... mon bras coulait aussi", a-t-elle tout d'abord raconté.

C'est alors qu'elle a pris la voiture pour rentrer, une automatique - elle a donc pu épargner son pied - et a appliqué sur sa blessure, serviettes et compresses car elle "pissait le sang". Elle n'avait pas encore réalisé à ce moment-là à quel point ce qu'elle avait été grave. Il a fallu pour cela qu'elle soulève son jean : "Ohhhh bordel on voit l'os, profondeur de deux doigts." Direction donc les urgences pour qu'on lui fasse ses points de suture. "Je peux vous dire que la Warrior là elle se chie dessus! J'ai une peur bleue de faire des piqures et les points ( je préférais le faire aux autres pendant mes études d'infirmière )", conclut-elle.