Sonia (Mariés au premier regard) en couple : le visage de son séduisant compagnon dévoilé

Sonia a enfin trouvé la route du bonheur. Le 1er août 2021, la candidate de Mariés au premier regard 2019 a révélé sur Instagram qu'elle était en couple, sans toutefois dévoiler le visage de son nouveau compagnon. Il a fallu attendre le 4 août pour qu'elle le présente officiellement à ses abonnés.

La belle brune de 31 ans n'a pu cacher sa joie d'avoir retrouvé l'amour. Ainsi, dimanche dernier, elle a posté une photo sur laquelle on pouvait voir sa main posée sur la cuisse d'un homme. La main de ce dernier était près de la sienne. "Tu sais quand on te dit : Sonia tu le ressentiras quand c'est le bon, ça te tombera sur le coin du nez et quand les choses doivent se faire elles se font sans mascagner... Surtout quand c'est l'ami à des amis que tu connaissais déjà en fait et qu'en plus il est chef et qu'il fait du chocolat", avait-elle commenté.

Il a fallu attendre mercredi pour qu'elle accepte de dévoiler le doux minois de l'homme qui fait actuellement battre son coeur. Sonia a dévoilé un cliché sur lequel un homme charmant, au crâne rasé et à la barbe qui commence à être grisonnante, et elle font la grimace. "Vivons heureux, vivons cachés... Vivons tout simplement en fait et puis c'est tout", a-t-elle écrit en légende de sa publication.