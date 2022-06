"Je planais complètement" : Félix Moati, papa, dévoile comment il a appris le sexe de son enfant

A 32 ans, l'acteur Félix Moati est l'heureux papa d'un premier enfant dont la naissance a été révélée l'an dernier à la télé par... Vanessa Paradis. Le jeune homme, qui revient sur grand écran avec le film Les Goûts et les couleurs de Michel Leclerc, a évoqué cette paternité en interview.

En pleine promotion de son nouveau film, sorti dans les salles le 22 juin, Félix Moati a donné une interview à Konbini et il a évoqué quelques-uns de ses nombreux souvenirs sur les plateaux de tournage. Alors qu'on lui demandait son meilleur souvenir depuis le début de sa carrière, il a assuré que c'était lors du tournage de son dernier projet et ce pour une raison simple : il vivait un beau moment intime en parallèle. "En fait, là, c'est parce qu'il y a un croisement entre le tournage et quelque chose de très intime. Sur Les Goûts et les couleurs, ma compagne était enceinte. Et j'ai appris le sexe de mon enfant avant de tourner une scène et je planais complètement, voilà. Donc c'était un moment très heureux, très joyeux", a-t-il raconté.