Félix Moati annonce qu'il va être papa pour la première fois !

Il fait partie des petits jeunes qui montent dans le milieu du cinéma. Déjà présent depuis plusieurs années, le fils du journaliste Serge Moati, Félix, a une carrière bien remplie à seulement 31 ans. Le comédien est notamment passé à la réalisation en 2018 avec son premier film intitulé Deux fils. Si tout va pour le mieux professionnellement, les choses semblent se passer tout aussi bien côté vie privée. En couple depuis de longues années, l'artiste se fait très discret sur sa relation avec sa conjointe, rencontrée lorsqu'ils fréquentaient les bancs de la prépa hypokhâgne. Aujourd'hui, le couple passe la vitesse supérieure.

Et bien grande nouvelle pour tous les fans de Félix Moati, puisque l'acteur vient d'annoncer dans les pages du dernier numéro de Voici qu'il va devenir papa ! "Je vais être papa dans un mois (...) et rien que prononcer le mot papa, c'est vertigineux. Gros changement de vie en perspective, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend", dévoile celui qui était au festival d'Angoulême aux côtés de Mélanie Thierry il y a quelques jours. Dans l'attente de ce grand moment, l'artiste se projette sur l'avenir avec une pointe d'appréhension. "Je vais essayer d'être un père suffisamment bon. Aimer mon fils, ça va être facile, mais pour le reste...", s'interroge-t-il.

Je joue une pièce qui s'appelle Maman et je vais être papa. C'est un régal pour ma psy !

Une très bonne nouvelle pour celui que l'on va retrouver dans le prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, aux côtés de stars internationales comme Timothée Chalamet ou Bill Murray. Il va prochainement monter sur les planches avec Vanessa Paradis et Eric Elmosnino dans une pièce au nom très évocateur pour lui : "Je joue une pièce qui s'appelle Maman et je vais être papa. C'est un régal pour ma psy !", s'amuse-t-il.

Voici, édition du 3 septembre 2021.