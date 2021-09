Félix Moati papa pour la première fois : Vanessa Paradis balance en direct

"Je vais être papa dans un mois (...) et rien que prononcer le mot papa, c'est vertigineux. Gros changement de vie en perspective, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend", avait raconté Félix Moati à Voici au tout début du mois de septembre.

Il faut croire que le bébé n'a pas attendu le mois complet. En effet , samedi 25 septembre, le fils de Serge Moati est devenu papa à son tour. Une heureuse nouvelle qui n'a pas été annoncée par le père de famille mais par deux illustres stars : Vanessa Paradis et Eric Elmosnino, ses collègues dans la pièce Maman. "On a vécu un samedi, justement samedi dernier, de folie. C'était la nuit de la naissance, on a joué deux fois dans la journée. Il a passé sa journée sur des motos-taxi et finalement, il n'a pas loupé la naissance", a déclaré la compagne de Samuel Benchetrit dans C à vous (France 5), le 27 septembre 2021. L'information a donc été donnée ainsi.

"Je vais essayer d'être un père suffisamment bon. Aimer mon fils, ça va être facile, mais pour le reste...", avait aussi expliqué Félix Moati au magazine, révélant au passage le sexe de l'enfant. Pour le site Infrarouge, il avait aussi déclaré : "Je n'ai pas peur [de devenir père, NDLR], pour moi c'est une promesse de bonheur. J'ai hâte. (...) Les parents ne sont pas forcément de bons éducateurs, mais ce n'est pas très grave, l'important c'est d'être aimé."

Bien sûr Félix Moati n'a pas partagé de photo ou dévoilé le prénom de son fils sur Instagram car il n'a tout simplement pas de compte sur le réseau social de partage d'images. En revanche, son frère Victor et sa soeur Irène oui mais ils n'ont rien dévoilé. Dommage...