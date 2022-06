"Je regrette d'être enceinte" : Propos chocs de Jessica Thivenin sur sa rupture avec Thibault pendant sa grossesse

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin a sorti son livre Mes enfants, mes batailles dans lequel elle se confie sans tabou sur toutes les épreuves éprouvantes traversées ces trois dernières années. De la naissance de son fils Maylone (né en octobre 2019) et le fait qu'il a frôlé la mort à deux reprises, à sa seconde grossesse encore une fois très compliquée, la candidate star des Marseillais fait preuve de transparence sur tous les sujets. Elle y évoque même sa séparation avec son mari Thibault Garcia, jusqu'alors gardée secrète.

Alors qu'elle était encore enceinte de leur fille Leewane (née en août 2021), leur couple a en effet explosé. Tout serait parti d'un rapprochement entre Thibault et une figurante de son clip Hasta Luego. S'il n'y a pas eu infidélité de sa part, cela a provoqué de nombreuses disputes et le marseillais a fini par rompre avec son épouse. "Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, je ne t'aime plus !", lui a-t-il adressé comme elle le rapporte dans son livre.

Une situation qui a fait regretter à Jessica Thivenin d'être enceinte. "Parfois, je ne peux plus voir mon mari. Il ne peut plus me voir, il en a marre, il pleure. Moi, je ne peux plus me le voir, je n'y arrive plus. Je regrette d'être enceinte et à ce moment-là, je me dis : 'Je ne veux pas d'enfant avec lui !'. Du coup, on est obligés de se séparer mais c'est compliqué quand tu es enceinte", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour le média Brut.

Néanmoins, bien décidée à arranger la situation, Jessica Thivenin a choisi de consulter. "On a appelé un psy, on a parlé à quelqu'un. Et petit à petit, on a récupéré un peu de communication. On a mis un peu de l'eau dans notre vin tous les deux, et c'est passé. Aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai qu'on a eu des jours compliqués. On était loin d'aller bien comme ça", a-t-elle reconnu.