"Je sais que vous m'enviez" : Camille Lellouche, maman d'Alma, pleure sa vie d'avant et c'est très drôle

Aucun parent ne vous dira qu'il est facile d'avoir un enfant et Camille Lellouche ne fait pas exception ! Le 9 octobre dernier, l'artiste de 36 ans mettait au monde son premier enfant. C'est une petite Alma qui est venue combler la chanteuse et son compagnon, dont l'identité reste un mystère malgré son côté étalon dévoilé sur les réseaux sociaux. Mais à bientôt 4 mois, bébé demande beaucoup d'attention et comme tous les parents, Camille Lellouche et son chéri ont fait une croix sur leur vie d'avant et l'insouciance qu'ils avaient à l'époque.

La jeune maman a pris la parole sur Instagram et s'est mise à énumérer les différences qu'elle avait remarquées depuis la naissance de sa fille, en décrivant notamment une journée type de son quotidien désormais : "Avant tu sors, tu te mets des murges, tu te régales, tu fais la fête, tu te lèves à midi. T'as un enfant, tu te lèves à 7h, [...] tu vas sur le site Muji, tu commandes des chaussettes en coton - les basses et les hautes, c'est important - et les petits cotons tiges !" Devenir maman demande une nouvelle organisation et de revoir ses priorités : "Tu te dis 'Est-ce qu'il me reste du lait ?' Je dois racheter de l'eau pour la petite. Ah, ne surtout pas oublier d'aller au pressing pour laver un rideau sur les deux (l'autre je l'avais lavé avant parce qu'il y avait des tâches) au lieu de laver les 2 en même temps comme ça y'en a un qui a rétréci c'est génial !"

Sous couvert d'humour, domaine dans lequel elle excelle d'autant plus depuis qu'elle connaît la maternité, Camille Lellouche a vanté les mérites de cette vie "trépidante" et "exaltante" : "Je sais que vous m'enviez. Et bien sûr, je fais une story avec vous mais pas fort parce qu'elle dort, ça, ce n'est pas comme avant non plus. Je me régale" a-t-elle conclu en faisant mine de pleurer.