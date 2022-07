'Je suis choqué' : Bixente Lizarazu au plus mal se confie sur ce terrible drame qui le touche

C'est toute la Gironde qui est touchée en plein coeur par les terribles incendies qui durent depuis plus d'une semaine. Très touristique, la région est également le lieu de naissance ou de vie de nombreuses célébrités françaises. Le couple formé par Laure Manaudou et Jérémy Frérot a évoqué sa tristesse devant la situation, tout comme le footballeur Mathieu Valbuena, dont le camping a été réduit en cendre du côté de la dune du Pyla. Un autre sportif né au Pays basque et qui a fait ses premières armes à Bordeaux vit très mal la situation et ce n'est autre que Bixente Lizarazu.

Le champion du monde 98 a tenu à exprimer sa tristesse face aux terribles incendies qui ravagent une région qu'il a appris à aimer. "Cela fait une semaine que ça dure. C'est dingue. En tant que mec du Sud-Ouest, je suis choqué de voir partir en fumée cette forêt des Landes qui est le poumon de notre région, celui de mon enfance aussi", déplore Bixente Lizarazu dans une interview accordée au quotidien régional Sud-Ouest.

Je voudrais manifester mon soutien à tous ceux qui sont directement concernés par ce qui ressemble fort à l'incendie du siècle

Le compagnon de Claire Keim a gardé de nombreuses connexions dans la région et la plupart ont été affectés par les terribles feux qui menacent la population. "J'ai des potes qui ont dû être évacués, alors je voudrais manifester mon soutien à tous ceux qui sont directement concernés par ce qui ressemble fort à l'incendie du siècle", poursuit-il, avant d'évoquer un détail qui l'a particulièrement touché : "On se souviendra longtemps, au passage, des images spectaculaires de ce feu qui descend jusque dans les eaux du bassin d'Arcachon. Je ne peux détourner mon regard de ce désastre, la forêt gasconne étant si importante pour les gens du Sud-Ouest".

Le père de Tximista lance un appel à plus de responsabilité de la part des individus face aux risques d'incendies, qui sont souvent causés par des êtres humains. "Jeter un mégot dans la nature, a fortiori lorsqu'elle est hyper sèche, est complètement débile. Prenons garde également à ne pas faire des barbecues n'importe où et n'importe comment. Plein de petites choses pour lesquelles il faut être vigilant", conclut l'ancien footballeur, très touché par la situation.

Retrouvez l'interview de Bixente Lizarazu en intégralité sur le site internet de Sud-Ouest.