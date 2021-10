"Je suis consciente des risques..." : Un bébé à tout prix pour une maman de Familles nombreuses

Elle est l'une des mamans stars de Familles nombreuses, la vie en XXL. Cindy Van Der Auwera partage son quotidien avec son mari Sébastien et leurs onze enfants (âgés de 2 à 18 ans), dans l'émission à succès de TF1. Récemment, elle a notamment évoqué un sujet douloureux, celui de sa fausse couche. Interrogée par Télé Star (pour son édition du 18 octobre 2021), la quadragénaire est revenue sur cette épreuve.

Cindy Van Der Auwera est une femme qui préfère rester positive. Malgré sa fausse couche, elle n'abandonne pas l'idée d'agrandir sa famille malgré les dangers. "Je relève toujours la tête, quoi qu'il arrive. Alors si ça doit arriver, ça arrivera et je suis très optimiste. Je suis consciente des risques que cela comporte car les médecins préconisent cinq césariennes au maximum. Et moi j'en ai eu onze. Mais j'ai été examinée en long, en large et en travers, et tout va bien", a-t-elle confié à nos confrères.

Sa force et son optimisme, elle la puise dans sa tribu qui est plus unie que jamais. Mais c'est également un autre événement douloureux qui a forgé son caractère : "J'ai perdu mon père très jeune, alors qu'il n'avait que 44 ans. Ca m'a fait comprendre qu'il fallait profiter de la vie car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve." Cindy Van Der Auwera profite donc de chaque instant auprès des siens. Et qui sait, leur amour se multipliera peut-être prochainement avec la venue d'un autre bébé.

C'est dans l'épisode de Familles nombreuses du jeudi 30 septembre que l'épouse de Sébastien avait révélé sa fausse couche. "Les enfants n'arrêtent pas de réclamer depuis quelque temps un ou une douzième. Nous aussi on en rêve. Mais tomber enceinte à 40 ans c'est compliqué. Il y a quelques mois, je suis tombée enceinte. Mais je l'ai perdu... C'est très dur. On se dit : 'Qu'est-ce que j'ai fait...', 'J'ai mal fait les choses'. On rejette la faute sur soi. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Peut-être que ce n'était pas le jour, le lieu... Ce n'était pas le moment", expliquait-elle.