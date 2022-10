"Je suis en direct !" : Arrestation à l'antenne pour un chroniqueur de TPMP, ses collègues sous le choc

Tout cela, bien sûr, sous les rires de Guillaume Genton, qui a même proposé de parler au policier, et de ses chroniqueurs, conscients d'avoir un moment d'antenne encore plus fou que ce qu'ils avaient imaginé. Et qui s'est même excusé, puisque Benjamin Castaldi, plein d'humour, lui a répété: "A cause de vous, je me fais engu*uler !".

Les deux collègues de Touche pas à mon Poste ont ensuite pu reprendre leur émission tranquillement, Benjamin Castaldi racontant ses histoires autour de l'adultère, lui qui n'a pas beaucoup de tabou à ce sujet dans l'émission quotidienne dont il est devenu chroniqueur. En mars dernier, il avait même raconté comment il s'était fait attraper en pleine tromperie par l'une de ses quatre épouses (Valérie Sapienza, jusqu'en 2001, Flavie Flament, de 2000 à 2008, Vanessa Broussouloux, de 2011 à 2016 et Aurore Aleman, depuis 2016).

"J'ai fait croire que j'étais parti pour un salon de la télé dans une ville, mais en fait je suis parti en vacances avec une amie", avait confié l'ancien animateur de Secret Story, avant de continuer : "C'était très compliqué parce que j'ai dû jouer sur les fuseaux horaires pour ne pas me faire gauler à chaque fois, mais j'avais oublié que l'iPad était connecté à mon téléphone. L'iPad était resté à Paris, donc je me suis fait gauler. Et ma femme savait très bien que je n'étais pas là où je devais être."