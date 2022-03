"Je suis marié et fidèle" : Tony Gomez dévoile être en couple depuis six ans !

A 64 ans, Tony Gomez pourrait écrire ses mémoire, lui qui a eu une vie bien remplie en devenant un des visages incontournables du monde de la nuit. Homme de fête et d'affaires, on retrouve son nom derrière plusieurs établissements parisiens comme L'Amazonial, Le Banana Café, L'Etoile, Le Queen ou plus récemment Le Manko. Un rythme nocturne qui pourrait rendre difficile la vie de couple mais, surprise, il est heureux de ce côté-là.

C'est auprès de Jordan de Luxe dans L'Instant de Luxe 2.0 que Tony Gomez a accepté de faire quelques confidences sur sa situation amoureuse, lui qui est assez discret. "Ma vie privée est d'une simplicité ! Je vais vous dire une chose, je suis comme la lessive, il y a un deux en un. Il y a Tony Gomez, exubérant, insupportable. Et puis, à la maison, il y a Tony. Et ce n'est vraiment pas le même. Pendant un moment j'ai eu des problèmes parce que Tony Gomez prenait beaucoup de place et Tony n'en avait plus du tout... Je suis en couple depuis six ans, personne ne le sait. C'est un aveu !", a-t-il révélé à l'animateur.

Tony Gomez, qui semble se porter comme un charme, lui qui avait été au coeur d'un malentendu sur son état de santé il y a quelques années, ne se laisse donc pas charmer par les papillons de nuit qui croisent son chemin dans ses établissements. "Je le dis [qu'il est en couple, NDLR], sans tricher. Même sur les réseaux, je me suis mis sur TikTok, il y a des propositions malhonnêtes ou payantes, à chaque fois je dis : 'Non, non, je suis marié et fidèle !'", a-t-il ajouté. L'homme d'affaires se serait donc fait passer la bague au doigt dans la plus totale discrétion !

Alors qu'il pourrait profiter pleinement de la retraite, Tony Gomez n'est pas du genre à se la couler douce, en pantoufles à la maison, avec sa moitié. Associé à Benjamin Patou du groupe Moma, il a notamment pris la tête du Manko, un établissement qui a ouvert une seconde adresse dans la mythique ville de Saint-Tropez ; l'autre étant sur la chic avenue Montaigne, à Paris.

Retrouvez l'interview intégrale sur la chaîne Youtube de Jordan de Luxe.