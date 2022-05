"Je suis obligée d'en parler" : Maeva Ghennam brise enfin le silence sur une grave affaire

Depuis un petit moment, Benjamin Azoulay est la cible de graves accusations. Son nom ne vous dit peut être rien et pourtant, il est à l'origine de beaucoup des transformations des candidats de télé-réalité. Chirurgien esthétique réputé, il a en effet opéré plusieurs personnalités ces dernières années mais aujourd'hui, son image est grandement entachée. Et pour cause, il a été dénoncé pour pratiques illégales et mutilations par plusieurs patientes, dont Luna Skye (vue dans Les Marseillais) ou encore Emilie Amar (ex-candidate des Anges).

Toutes deux assurent avoir reçu un trop grand nombre d'injections de HYAcorp pour donner du volume à leurs fesses. Après quoi, elles sont tombées gravement malades. Luna Skye a même frôlé la mort au cours de ses multiples séjours à l'hôpital où elle a été atteinte d'un staphylocoque et une septicémie. Dans la tourmente, Benjamin Azoulay est cependant soutenu par une personnalité de taille, à savoir Maeva Ghennam.

Il m'a opéré à plusieurs reprises

Cliente fidèle du chirurgien, elle a pris pour la première fois la parole sur le sujet en story Instagram mardi 10 mai 2022 pour le défendre. "J'ai besoin de vous parler, a-t-elle commencé. Suite à la polémique avec le docteur Benjamin Azoulay, je ne me suis jamais exprimée. Alors, c'est bien de dénoncer quand ça ne va pas mais c'est aussi bien de parler quand ça va. Je connais Ben depuis maintenant 4 ans et, ce n'est pas une surprise pour vous, il m'a opéré à plusieurs reprises. Toutes les opérations se sont très bien passées, donc je suis obligée d'en parler. Aujourd'hui, c'est devenu un ami et il traverse une période très difficile."

Maeva Ghennam poursuit en relatant son parcours avec Benjamin Azoulay, en qui elle place son entière confiance, et assure que ses méthodes seraient tout à fait honnêtes. "Toutes mes opérations ont eu lieu dans une clinique. Tout s'est toujours bien passé, je n'ai jamais eu de problème", a-t-elle répété, précisant qu'elle ne souhaite pas faire l'apologie de la chirurgie esthétique pour autant.

Benjamin Azoulay réagit après les accusations

Une ligne de défense qui rejoint celle de Benjamin Azoulay. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il avait lui aussi affirmé avoir toujours travaillé dans les règles : "J'opère à Paris, j'exerce donc en France. Je fais des actes dans mon cabinet et j'opère dans 2 cliniques prestigieuses, je n'exerce aucun acte médical qui soit ailleurs, ni même chez moi. Tout se passe dans un cadre médicalisé". Le praticien rappelait par ailleurs qu'aucune opération n'était "sans risque et sans complication" mais qu'il "n'abandonnait jamais" ses patients.