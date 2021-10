"Je suis passée d'un 36/38 à un 42" : Laure (Mariés au premier regard) évoque son corps post-grossesse

Laure vit un véritable conte de fées depuis un an. Grâce à l'émission Mariés au premier regard 2021, l'ancienne championne de natation a trouvé l'homme de sa vie en la personne de Matthieu (avec lequel elle était compatible à 79%. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Lya (1 mois). Sa silhouette a donc, en toute logique, bien changée comme elle l'a confié en story Instagram, le 6 octobre.

Comme toutes les femmes enceintes, Laure a pris du poids durant sa grossesse. Si elle ne s'est pas privée quand sa petite fille était dans son ventre, la jeune femme espère aujourd'hui perdre du poids, notamment grâce à un rééquilibrage alimentaire. Interrogée par ses abonnés sur son poids post-grossesse, à l'occasion d'une session de questions/réponses, l'épouse de Matthieu a évoqué ses kilos en plus. "Je ne me suis pas pesée et je n'ai pas envie de le faire. Par contre, je vois que je ne rentre pas dans mes habits d'avant et que je suis passée d'un 36/38 à un 42. Mais bon, ça va venir", a-t-elle expliqué.

Laure n'est en effet pas inquiète car elle sait qu'elle finira par retrouver un corps dans lequel elle se sent bien. Par le passé, elle a déjà perdu du poids en mangeant autrement comme elle l'a expliqué sur son blog. En attendant, elle continue de profiter de sa merveille. Et pour l'heure, les internautes ne verront pas son visage. "D'un côté on a envie de la montrer. On est trop fiers, elle est trop mignonne, on a envie de partager ça avec vous. Et d'un autre côté, il y a énormément de monde qui me suit et les commentaires ne sont pas toujours gentils", s'est-elle justifiée. Elle a tout de même accepté de révéler qu'elle avait "clairement la même tête que Matthieu". A ses abonnés de se l'imaginer maintenant.