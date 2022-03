"Je suis sortie toute tremblante" : Armelle Deutsch secouée par une scène tournée avec son mari Thomas Jouannet

Il est loin le temps où Armelle Deutsch et Thomas Jouannet jouaient un jeune couple en proie au coup de foudre dans L'affaire Dominici en 2003. Ce jeudi 3 mars, les deux comédiens, amoureux à l'écran comme dans la vie, vont se déchirer. Pour le plaisir de Nathalie Lecoultre - la compagne de Jean-Luc Reichmann, ils ont accepté de jouer dans un épisode de Léo Matteï, diffusé ce jour sur TF1. Armelle Deutsch campe Hélène, compagne de Pascal, au comportement physique et psychologique très violent. Ils ont un fils, Arthur, victime de l'ambiance toxique et enfant à bout de voir ses parents se faire autant de mal. S'ils sont loin de vivre un tel cauchemar hors des plateaux de tournage, Armelle Deutsch et Thomas Jouannet ont été bousculés par la violence qu'ils devaient mimer face caméra.

A Gala le 24 février dernier, Armelle Deutsch et Thomas Jouannet se sont confiés sur les coulisses de certaines scènes particulièrement traumatisantes : "A un moment dans le scénario, il me frappe et tente de m'étrangler et je suis sortie de cette prise toute tremblante rien qu'en imaginant que cela puisse être vrai" a révélé la comédienne. Même son de cloche du côté de son mari depuis 2012 : "Et moi, face à une telle violence, je me souviens m'être exposé en lui disant 'Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est pas moi'". Parents de deux filles, ils sont effectivement aux antipodes de ce qu'ils font transparaître à l'écran dans ce scénario dramatique.

Installés depuis plusieurs années dans le Loir-et Cher, les deux acteurs et leurs enfants vivent leur meilleure vie : "C'est une maison de campagne on a débuté par un an renouvelable et cela fait dix ans qu'on y vit. On est libre, on est heureux, on a vécu le confinement ici tous les cinq avec la grande fille de Thomas [Chloé Jouannet, fruit de sa relation avecAlexandra Lamy, ndlr]. C'était comme des vacances et on a pu profiter les uns des autres. En somme, on se sent très privilégiés" a révélé Armelle Deutsch. Amoureux et heureux, difficile de demander mieux !