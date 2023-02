"Je suis trop ému" : Une émission de télé-réalité culte de retour ? Un message affole les internautes

Le message a enflammé Twitter dans la soirée du 1er février 2023. Sur le réseau social de l'oiseau bleu, Twitter, le compte officiel d'une émission culte a posté un message mystérieux qui laisse entendre que le programme pourrait faire son grand retour.

C'est en juin 2007 que TF1 a donné le coup d'envoi de Secret Story. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir des candidats évoluer dans la Maison des Secrets. Leur but ? Protéger leur secret le plus longtemps possible et ne pas se faire nominer, au risque d'être éliminé de la compétition et de ne pas remporter l'argent en jeu. La première édition a été remportée par les triplées Johanna, Marjorie et Cyrielle. La saison ayant été un succès, l'émission a été renouvelée. Et elle a été diffusée jusqu'en 2017 (mais elle a été transférée sur NT1 en 2015). L'annonce de son annulation avait alors attristé les fans de la télé-réalité.

Mais depuis des mois, des rumeurs concernant un éventuel retour courent. "Apparemment Secret Story reviendrait, mais sur Amazon Prime. TF1 aurait renoncé et ça pourrait donc arriver sur Prime Vidéo", confiait l'ancien présentateur du programme Benjamin Castaldi, sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 17 novembre dernier. On ne sait pas s'il avait raison concernant le média de diffusion, mais l'annonce d'un retour semble être vraie. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en découvrant le tweet posté sur le compte de Secret Story. "Ici la Voix, à tous les internautes : méfiez-vous des apparences... C'est tout pour le moment ! #SecretStory", peut-on lire.