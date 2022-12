Star Academy : un candidat emblématique annonce une importante nouvelle

Que de bonnes nouvelles ! Éliminé aux portes de la demi-finale de la Star Academy, Stanislas a pourtant su trouver son public. Très apprécié, le jeune Belge a également été repéré pour ses talents indéniables de chanteur et de danseur. Aujourd'hui, le jeune homme de 24 ans a retrouvé une vie normale, à une exception près... En effet, son passage dans le célèbre télé-crochet lui aura permis de se faire connaître dans le monde de la musique et d'améliorer considérablement ses capacités.

Invité à se confier sur les ondes de la radio belge Tipik, dans l'émission intitulée Chez Samy et Lou, le jeune artiste a annoncé une grande nouvelle aux auditeurs et, par la même occasion, à ses fans. "Je rentre en studio pour préparer une cover sur un son des années 80. Mon but est de faire revenir la funk en France et au-delà des frontières. Et par la suite, j'ai déjà écrit des chansons, mais en attendant de mettre tout ça en musique, il y aura une cover d'abord", a-t-il lâché avec fierté avant d'annoncer également l'arrivée prochaine d'un album aux accents "dance pop très funk".

Une année riche en projets

Mais ce n'est pas tout ! En plus de la musique pour laquelle il voue une passion depuis son enfance, Stanislas Souffoy-Rittner de son nom complet, a également prévu de se lancer dans le monde de la mode. "Puis après aussi, il y aura des looks très modes qui vont sortir sur les réseaux. Il n'y a pas encore de date de sortie mais ça devrait arriver peut-être courant janvier", a-t-il ajouté.

En plus de ces projets individuels, Stanislas a également accepté de poser sa voix sur un album de Noël spécialement enregistré par plusieurs candidats de la Star Academy 2022. Dans le cadre de cet opus à thème, il sera accompagné par ses anciens camarades Anisha, Tiana, Léa, Paola, Chris ou encore Cenzo. L'album, produit par Sony, est sorti le vendredi 9 décembre 2022 et est ainsi prêt à être placé sous tous les sapins des fans. Nul doute que l'année 2023 s'annonce très chargée pour la plupart des candidats !