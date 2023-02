"Je suis trop émue..." : Laury Thilleman craque en direct sur le plateau de C à Vous

Ce jeudi 9 février 2023, dans l'émission C à Vous, Anne-Elisabeth Lemoine recevait les révélations féminines et masculines des Victoires de la Musique (cérémonie musicale qui sera diffusée demain soir sur France 2 dès 21h10, ndlr) à savoir Mentissa, November Ultra, Emma Peters, Pierre de Maere et Lujipeka. Seul Tiakola, "malade" mais à priori prêt pour le jour j, manquait à l'appel. De jeunes et talentueux artistes, qui étaient accompagnés sur le plateau par la présentatrice de l'événement, à savoir Laury Thilleman.

Cette dernière a d'ailleurs offerte aux téléspectateurs une forte séquence émotion lors de son passage dans le talk-show, puisqu'elle a versé quelques larmes lorsque les trois jeunes chanteuses ont interprété The winner takes it all d'ABBA en direct. On pouvait notamment ressentir une grande émotion dans son regard au moment d'écouter ce doux morceau merveilleusement joué à la guitare par Emma Peters. "Ça va Laury ?", s'est alors demandée celle que l'on surnomme "Babeth" à la fin de la représentation.

Je suis leur plus grand fan

"Je suis tellement heureuse pour elles, elles ont tellement de fraîcheur, elles ont tout... Je suis leur plus grand fan, je suis trop émue qu'elles soient là demain, j'ai l'impression d'être leur grande-soeur, c'est une trop belle histoire qu'on écrit... Bref, pardon !", a répondu l'ancienne Miss France, en étant toujours très émue par ce qu'elle venait d'entendre. Reste à savoir si elle craquera à nouveau demain sur scène, alors que cette édition 2023 des Victoires de la Musique s'annonce très émouvante.

En effet, un hommage sera notamment rendu au très regretté Franck Saurat, "grand producteur d'émissions iconiques de divertissements et depuis quelques années des Victoires de la Musique", avait notamment rappelé la Directrice des variétés, des jeux et du divertissement de France Télévisions Alexandra Redde-Amiel, au moment d'annoncer la liste des nominés pour cette soirée. "C'est avec beaucoup d'émotion que nous préparons cette cérémonie avec les équipes de Carson et de l'association des Victoires de la Musique. Nous lui dédierons cette 38ème soirée", avait-elle ajouté.