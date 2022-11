"Je vais crever, help" : Clémentine Sarlat sexy en bikini, elle relève un défi complètement givré

Malgré l'épreuve qu'elle a récemment connue, la vie continue pour Clémentine Sarlat. La journaliste sportive française - spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis - s'est envolée pour les Etats-Unis, à Minneapolis plus précisément. Et le 24 novembre 2022, elle a relevé un défi complètement fou.

C'est le 7 novembre dernier que la belle blonde de 34 ans a annoncé la triste nouvelle, dans son podcast La Matrescence. Clément Marienval et elle ne forment plus un couple après huit ans d'amour qui ont vu naître leurs filles, Ella (4 ans), Jasmine (presque 2 ans) et June (née en février 2022). "Depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants. Le cerveau déteste quand il ne maîtrise pas une situation et que tous ses plans se font exploser. C'est complexe aussi quand rien ne fait sens et qu'il y a trois enfants à protéger. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts et des bas (plus de bas pour le moment, on ne va pas se mentir). Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est dur", confiait-elle.

Discret à la suite de cette annonce, Clément Marienval a brisé le silence par le biais de son avocat. "Mis en cause dans un article intitulé Clémentine Sarlat quittée par son mari Clément Marienval : elle devient mère célibataire de 3 enfants, je souhaite apporter quelques précisions sur les faits qui y sont relatés. Clémentine Sarlat et moi-même vivons une période difficile comme peuvent en traverser de très nombreux couples. Par ailleurs, j'aime mes enfants et ne les abandonnerai jamais. Maintenant, il s'agit de ma vie privée et je n'hésiterai pas à prendre les mesures nécessaires pour la préserver en cas d'atteinte illégitime portée à celle-ci", était-il écrit dans le droit de réponse qui nous est parvenu.

Un pari fou réussi pour Clémentine Sarlat

Depuis, chacun poursuit sa vie de son côté. Et récemment, Clémentine Sarlat est partie pour Minneapolis. Elle réside chez son frère comme elle l'a confié lors d'un questions/réponses. "Heureusement que FaceTime existe. Mais je sais qu'elles sont très bien avec leur papa. C'est dur d'être loin d'elles, mais c'était vital de prendre soin de moi pour une fois", a-t-elle ensuite répondu à un internaute qui lui demandait comment elle se sentait loin de ses filles.

Clémentine Sarlat a ensuite dévoilé qu'elle allait profiter d'un bon repas de Thanksgiving. Après quoi, elle a annoncé qu'elle allait nager dans une eau gelée. "Voilà voilà, je vais crever. Help", a-t-on pu lire après que ses proches et elles ont dû casser la classe tant le lac était gelé. Puis, elle a partagé sur laquelle elle apparaît en bikini rose, avec une mine plus que réjouie. "L'eau est à 1 degré. C'était un truc de ouf. Trop fière de moi", peut-on lire en légende.

Sur son fil d'actualité, elle a également partagé une vidéo de son défi. "J'ai donné 3 fois la vie, 2 fois à la maison, mais cette expérience de se baigner dans une eau à 1 degré ça restera une des aventures les plus oufs que j'ai faite. Et franchement, sortir de sa zone de confort c'est une sensation incroyable. OK, je suis trop fière de moi", l'a-t-elle commentée.