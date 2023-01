"Je vais te manger" : Camille Gottlieb charmée et toujours classe pour une soirée avec ses proches

Ce mardi 10 janvier, Camille Gottlieb s'est emparée de son compte Instagram pour partager, en story, une photo de sa soirée qu'elle a passée avec ses proches et notamment son amie Cécilia Giovannini qui fêtait ses 25 ans. "On dirait je vais te manger", a-t-elle légendé alors qu'on l'aperçoit, dans un charmant chemisier noir, en train de la dévorer du regard. "Happy Birthday", a-t-elle également ajouté, alors que l'on peut aussi observer sur ce cliché un très appétissant gâteau à la fraise posé sur la table.

Pour rappel, il y a quelques jours seulement, la fille deStéphanie de Monaco postait de ravissants clichés d'elle à la montagne, dans la station d'Auron située dans les Alpes-Maritimes, où elle s'est octroyée un break hivernal bien mérite entre copains." Incroyable", "Classe et noble Camille", "Je te trouve superbe", "Belles photos et beaux souvenirs", pouvait-on notamment lire dans l'espace dédié aux commentaires. Des photos qui ont visiblement fait l'unanimité, et qui laissent à penser que la jeune femme de 24 ans s'affirme et s'assume de plus en plus.

Je suis née pour être mère

D'ailleurs, elle se confiait en novembre dernier à Hello Monaco sur son incroyable perte de poids. Une décision qui a changé sa vie : "Je vivais ma vie, mais je ne me posais aucune question. J'étais pourtant en train de vivre un conflit intérieur et je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de me prendre en main. En quelques mois, j'ai perdu vingt-huit kilos sans forcément arrêter de manger, car tout est dans la tête".

Il ne lui reste plus qu'à trouver son prince charmant. Mais peut-être l'a t-elle déjà trouvée ? C'est notamment ce qu'elle avait laissé entendre durant cette interview : "Mon coeur est pris. J'en parlerai si les choses deviennent sérieuses". Reste à savoir si c'est avec cette personne qu'elle deviendra mère. En tout cas, c'est un rôle qu'elle a hâte de découvrir. "Je sais que je suis née pour être mère. À chaque fois que je vois des enfants, j'en suis gaga", confiait-elle pour le magazine.