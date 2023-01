Camille Gottlieb en célibataire : la fille de Stéphanie de Monaco s'éclate au ski, sans make-up c'est une bombe !

Camille Gottlieb métamorphosée en quelques semaines

La petite dernière de Stéphanie de Monaco a fait du chemin. Si elle n'en est pas encore au stade du mariage et du bébé malgré la présence d'un homme dans sa vie, Camille avance, s'affirme et s'assume de plus en plus. Au cours d'une interview donnée en novembre dernier à Hello Monaco, la jeune femme était notamment revenue sur sa perte de poids incroyable. Il faut dire que ce ne sont pas moins de 28 kilos qu'elle a perdus.

Une métamorphose à peine croyable qui lui a permis de se sentir beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps d'après elle : "Je vivais ma vie, mais je ne me posais aucune question. J'étais pourtant en train de vivre un conflit intérieur et je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de me prendre en main. En quelques mois, j'ai perdu vingt-huit kilos sans forcément arrêter de manger, car tout est dans la tête." Une jolie victoire qui l'a rend heureuse et épanouie, et ça ne s'est jamais autant vu que jusqu'à présent...