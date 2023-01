Diaporama : Camille Gottlieb en célibataire : la fille de Stéphanie de Monaco s'éclate au ski, sans make-up c'est une bombe !

1 / 18 Camille Gottlieb en célibataire : la fille de Stéphanie de Monaco s'éclate en solo au ski, c'est une bombe !

2 / 18 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, au Musée Océanographique de Monaco. L'opération "Courtepointes" (dixième édition), est un travail artistique sur toile, individuel et collectif qui rend hommage aux personnes disparues du Sida. Cette démarche de mémoire a été initiée par la fondation "Names Project Aids Memorial Quilt" afin d'illustrer les ravages provoqués par cette maladie. Chaque courtepointe comprend huit toiles cousues entre elles, sur une surface de 4m x 4m; elles portent toutes le nom d'une personne disparue et ont toutes été réalisées par des personnes de Fight Aids Monaco, la plupart d'entre elles vivant avec le VIH. © Bruno Bébert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bébert / Bestimage

3 / 18 Camille Gottlieb - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage

4 / 18 Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco et sa fille, Camille Gottlieb lors de la tombola durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. Cette année, les artistes de "Queen Machine" ont répondu présents pour se produire sur la scène de la Salle des Etoiles, au profit de l'association Fight Aids Monaco, fondée en 2004 par la princesse Stéphanie de Monaco. Le thème de la soirée a inspiré bon nombre d'invités qui n'ont pas hésité, soit à se grimer en Freddie Mercury, soit à porter un t-shirt du mythique groupe anglais ou tout simplement à se coller une petite moustache. Cette soirée permet de récolter des fonds pour venir en aide aux malades du SIDA. Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 18 Camille Gottlieb - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

6 / 18 Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, sa nièce, Camille Gottlieb, la marraine d'honneur du Téléthon monégasque, guidés par Muriel Agliardi, la présidente de l'association Monaco Maladies Génétiques, ont inauguré la 36ème édition du Téléthon au Grimaldi Forum à Monaco. Le 3 décembre 2022. Dans le Village Téléthon, installé dans l' espace Ravel du centre des congrès, de nombreux acteurs, parmi lesquels le Centre Scientifique de Monaco, les Smileys de Monaco, Child Care Monaco ou encore les Guides et scouts de Monaco, proposent entre autres des ateliers payants, des objets, des vêtements et des plantes à la vente dont les recettes seront entièrement reversées au profit de l'AFM. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 18 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene en compagnie de Camille Gottlieb ont remis les traditionnels paquets cadeaux de la Croix Rouge monégasque dans le cadre des festivités liées à la Fête Nationale, le 16 novembre 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 18 Louis Ducruet et sa femme Marie Chevallier, Camille Gottlieb - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

11 / 18 Pierre Casiraghi, Camille Gottlieb, Marie Chevallier, Pauline Ducruet, La princesse Alexandra de Hanovre, Louis Ducruet - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, au Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2022. L'opération "Courtepointes" (dixième édition), est un travail artistique sur toile, individuel et collectif qui rend hommage aux personnes disparues du Sida. Cette démarche de mémoire a été initiée en 1987 par la fondation "Names Project Aids Memorial Quilt" afin d'illustrer les ravages provoqués par cette maladie. Chaque courtepointe comprend huit toiles cousues entre elles, sur une surface de 4m x 4m; elles portent toutes le nom d'une personne disparue et ont toutes été réalisées par des personnes de Fight Aids Monaco, la plupart d'entre elles vivant avec le VIH.

14 / 18 Be Safe, association monégasque de lutte contre la consommation d'alcool au volant avec Camille Gottlieb, présidente, à l'Automobile Club de Monaco, le 10 novembre 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage

15 / 18 Marie Ducruet, Camille Gottlieb et la princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage

Exclusif - Pauline Ducruet, son frère Louis Ducruet et leur soeur Camille Gottlieb durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. Cette année, les artistes de "Queen Machine" ont répondu présents pour se produire sur la scène de la Salle des Etoiles, au profit de l'association Fight Aids Monaco, fondée en 2004 par la princesse Stéphanie de Monaco. Le thème de la soirée a inspiré bon nombre d'invités qui n'ont pas hésité, soit à se grimer en Freddie Mercury, soit à porter un t-shirt du mythique groupe anglais ou tout simplement à se coller une petite moustache. Cette soirée permet de récolter des fonds pour venir en aide aux malades du SIDA. Monaco.

