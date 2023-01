Diaporama : "Je vais te manger" : Camille Gottlieb charmée et toujours classe pour une soirée avec ses proches

"Je vais te manger" : Camille Gottlieb charmée et toujours classe pour une soirée avec ses proches

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene en compagnie de Camille Gottlieb ont remis les traditionnels paquets cadeaux de la Croix Rouge monégasque dans le cadre des festivités liées à la Fête Nationale. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, au Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2022. © Bruno Bébert / Bestimage © BestImage, Bruno Bébert

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene en compagnie de Camille Gottlieb ont remis les traditionnels paquets cadeaux de la Croix Rouge monégasque dans le cadre des festivités liées à la Fête Nationale, le 16 novembre 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

10 / 12