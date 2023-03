"Je vais vous dire franchement..." : Le mari d'Hillary Vanderosieren a-t-il formé un couple avec "le roi de la nuit" ?

Tous les matins sur C8, Jordan De Luxe donne rendez-vous aux téléspectateurs pour découvrir un nouvel entretien avec une personnalité. Ce vendredi 3 mars, l'animateur recevait Tony Gomez, surnommé "le roi des boîtes de nuit". Et pour cause, à 65 ans, l'homme de fête et d'affaires est aux commandes de plusieurs établissements parisiens comme L'Amazonial, Le Banana Café, L'Etoile, Le Queen ou encore Le Manko.

Et alors que son rythme de vie nocturne pourrait rendre impossible une vie de couple, il est, contre toute attente, très épanoui en amour. Tony Gomez est en effet en couple depuis sept ans. Mais c'est bien là tout ce qu'on saura de cette relation. "Ça ne vous regarde pas", a-t-il poliment adressé à Jordan De Luxe à l'évocation du sujet. Et de s'expliquer : "Quand on est surexposé, la meilleure façon d'être heureux, c'est de protéger ça. Personne ne sait avec qui je suis."

Une rumeur étonnante

Une discrétion absolue qui a laissé la place aux rumeurs les plus folles. Jordan De Luxe a notamment rapporté que des bruits de couloir ont circulé autour de Tony Gomez et de Giovanni Bonamy, qui n'est autre que le mari d'Hillary Vanderosieren. "C'est un super copain. On était toute une bande de potes à l'époque du Castel", a tout de suite reconnu le spécialiste des nuits parisiennes à l'évocation de son nom. "Et alors, il paraît que vous avez été en couple avec lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire", a continué l'animateur.

Une ineptie selon Tony Gomez. "Je vais vous dire franchement, sur les réseaux sociaux, quand on se balade avec un labrador, on passe pour un zoophile. Donc vous savez, les gens disent tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est un super copain, j'adore sa femme. Mais je peux vous jurer devant Dieu, et Dieu sait si je suis croyant, qu'il n'y a même pas eu un soupçon. Ce n'est pas mon truc, a-t-il assuré. C'est des gens qui veulent faire du buzz. Comme lui est connu, beau gosse, sa copine a beaucoup de followers... certains sont prêts à n'importe quoi pour avoir des vues".

Tony Gomez et Giovanni Bonamy n'ont donc jamais été en couple ! "Voilà, c'est fait, on a répondu à la rumeur !", a conclu Jordan De Luxe.