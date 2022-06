"Je venais d'expulser un sac" : Aurélie Dunand (Familles nombreuses) cash sur sa fausse couche

Le 1er juin dernier, Aurélie Dunand a annoncé une bien mauvaise nouvelle sur Instagram. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a malheureusement perdu son bébé, en raison d'une fausse couche, au bout de neuf semaines de grossesse. Après cette annonce, elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux pour prendre soin d'elle et soigner ses blessures. Elle a fait son retour dans la journée de mardi 7 juin pour partager son expérience traumatisante.

En légende d'une photo de son test de grossesse positif, la maman à la tête d'une famille recomposée de cinq enfants n'a laissé de côté aucun détail. "Bébé quatre ? oui mais NON. Parce que malheureusement, il y a eu cette fameuse interruption naturelle de grossesse... Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour... C'est pourtant bien ce que j'ai appris le 1er juin, lors de mon échographie de contrôle. L'embryon qui était en train de se former a décidé de lui même d'arrêter de se développer, sûrement dû à une malformation", a-t-elle d'abord expliqué.

On s'est débarrassé de tout ça dans un sac poubelle

Aurélie Dunand confie ensuite s'être effondrée, sous "le choc" de cette nouvelle. Après quoi, elle a été soumise à un traitement et a dû prendre "des cachets" pour "évacuer tout ça". Mais le plus dur fut sans doute le moment où elle a senti que "quelque chose se passait", lorsque les médicaments ont fait effet. "Je me lève vite pour aller aux toilettes et là, je commence a sentir du sang couler le long de mes jambes. Pas le temps d'arriver aux toilettes, je venais d'expulser un 'sac'", a-t-elle raconté. Et de continuer : "Pas le choix, il fallait faire vite, on s'est 'débarrassé' de tout ça dans un sac poubelle... et c'est ça qui m'a le plus bouleversé. J'ai nettoyé le sol, pris une douche le plus rapidement possible et toujours en pensant faire un minimum de bruit. Comme si je venais de commettre un crime et qu'il fallait se débarrasser des preuves..."