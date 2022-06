Familles nombreuses - Une maman fait une fausse couche : "Il va falloir des cachets pour évacuer tout ça"

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, on retrouve notamment la tribu des Dunand. Celle-ci est composée des parents Aurélie et Cédric, et de leurs cinq enfants. Louane (18 ans) et Célia (14 ans) sont les aînées du papa, nées d'une précédente union. Quant à Léanne (11 ans), Maélie (7 ans) et Milane (5 ans), ils sont le fruit des amours des candidats de TF1. Très heureux dans la région Rhône-Alpes, en pleine nature, Aurélie et Cédric envisageaient d'agrandir leur clan avec l'arrivée d'un sixième enfant. Aurélie est d'ailleurs tombée enceinte mais malheureusement, elle a été victime d'une fausse couche.

Le couple a fait ces tristes révélations mercredi 1er juin 2022 en story Instagram. "On aurait préféré vous annoncer une bonne nouvelle mais la vie en a décidé autrement", s'est d'abord désolée Aurélie. Et pour Cédric de prendre le relais : "Aurélie était enceinte de 9 semaines. On a fait trois échos parce qu'il y a eu des saignements, on était allé aux urgences, et là c'était la troisième échographie".

Aurélie a ensuite expliqué que son bébé ne "se développait pas du tout normalement". "Il n'y avait pas de battements cardiaques non plus donc la grossesse s'est arrêtée", a-t-elle précisé, indiquant devoir désormais suivre un traitement médical. "Il va falloir qu'à partir de demain je prenne des cachets pour évacuer tout ça. Voilà, on est dégoutés de la vie. On y croyait."

Aurélie souhaite prendre du recul le temps de surmonter cette épreuve. Elle a donc annoncé à ses abonnés son absence des réseaux sociaux en guise de conclusion. "Je vais me reposer et suivre le protocole du médecin de la maternité pour que tout se passe au mieux. Pour l'instant, je me coupe des réseaux pour me concentrer sur moi-même, mon mari et mes enfants. Je vais positiver à fond comme à chaque fois même si c'est extrêmement dur pour moi, je préfère me dire que la nature est très bien faite et que c'est peut être mieux ainsi. J'avoue aussi que la prise de médicaments me fait peur mais pas le choix... je préfère ça que de terminer au bloc."