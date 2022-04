Familles nombreuses : Une candidate aux urgences pour sa fille, fin de vacances très mouvementée

L'une des candidates de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a eu une bien mauvaise surprise. Ce vendredi 22 avril 2022, elle a dû se rendre aux urgences pour l'un de ses enfants comme elle l'a confié en story Instagram à sa communauté.

Aurélie et Cédric Dunand sont à la tête d'une belle famille recomposée de cinq enfants. Louane (18 ans) et Célia (14 ans) sont nées d'une précédente union de Cédric. Et Léanne (11 ans), Maélie (7 ans) et Milane (5 ans) sont le fruit des amours des stars de TF1. Ces deux dernières semaines, les enfants de la famille étaient en vacances. Et l'une des jeunes femmes a eu une mésaventure juste avant de reprendre le chemin de l'école.

Comme les internautes ont pu le voir en story Instagram, Aurélie a dû se rendre aux urgences avec Léanne. Mère et fille sont arrivées à 9h30 du matin. Et aux alentours de 13 heures, elle attendaient toujours le passage d'un médecin. "On a passé des vacances trop palpitantes. Et Léanne a voulu faire un petit gag. On est aux urgences depuis 9h30 pour ça là. Pour sa cheville qu'elle s'est retournée à l'accrobranche. Du coup elle va avoir une attelle pendant une semaine, quinze jours", a confié l'assistante maternelle. Puis elle a promis aux internautes de tout leur expliquer plus en détails un peu plus tard.

Il faut croire que les anciens candidats de Koh-Lanta (2021) Myriam et Thomas ne leur ont pas porté bonheur. Le couple, qui s'apprête à accueillir son premier enfant ensemble, a en effet rendu visite aux Dunand comme ils l'ont dévoilé sur les réseaux sociaux. L'occasion de découvrir que l'ex-aventurier se déplace actuellement en béquilles. Le 17 avril dernier, le chauffeur-routier a dévoilé qu'il s'était blessé au niveau du mollet, lors d'un match de football. "Rupture des muscles du mollet. IRM mardi pour voir si opération ou pas", avait écrit le futur papa en légende d'une photo de son pied gauche, maintenu dans une botte-attelle. Au même moment, sa compagne a révélé que ses deux fils (nés d'une précédente union) avaient été testés positifs à la Covid-19. Fort heureusement, Myriam a été épargnée.