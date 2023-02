"Je viens de vomir plein de sang": le dernier SMS glaçant de Leslie Hoorelbeke avant sa disparition

Dans un article publié le 3 février 2023, Le Parisien a publié les derniers textos de Leslie Hoorelbeke, disparue dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Prahecq dans un petit village des Deux-Sèvres à une dizaine de kilomètres de Niort. Il s'agit d'échanges entre la jeune femme et son ami Tom, qui l'hébergeait à son domicile. "Après avoir passé pas mal de temps chez moi les dernières semaines avant leur disparition, Leslie et Kevin avaient prévu de rassembler leurs affaires, dormir une dernière nuit dans ma maison et s'installer durablement dans la maison du père de Kevin, à Niort", a expliqué Tom, joint par les journalistes du Parisien par téléphone. "J'avais donc envie de passer un peu de temps avec eux cette nuit-là..."

Invitée "vers 19h30" chez un ami prénommé Nicolas à déguster une blanquette de veau, Leslie était accompagnée de son compagnon Kévin Trompat (également disparu) et de Tom. Parti rejoindre d'autres amis pour se rendre à une free party en petit comité sous un pont près de l'autoroute A10, Tom a pris régulièrement des nouvelles de Leslie et son chéri afin de savoir quand ils se retrouveraient chez lui pour la nuit.

Vers 2h30 du matin, Tom a donc envoyé un message à Leslie afin de savoir si ils étaient toujours au domicile de Nicolas ou bien s'ils s'apprêtaient à rentrer chez lui. "Oui petite tête... toujours pas", a répondu la jeune femme. Avouant aux journalistes du Parisien qu'il comptait prendre du LSD ce soir-là, Tom a envoyé un nouveau message à la jeune femme afin de savoir s'il prenait "un carton" de LSD pour le consommer chez lui en présence du couple. "Je prends un carton si vous pensez rester longtemps, sinon je reste cool". "De toute façon c'est ouvert chez toi, non ? Fais comme bon te semble pour le carton, mais fais attention", a répondu la jeune femme.

Toujours chez Nicolas...

Dix minutes plus tard, Leslie envoie un message effrayant à Tom : "Je viens de vomir mes tripes plein de sang. Dès que je rentre, je me pose, je ne suis pas très bien là". "Préviens-moi juste... " aurait répondu Tom, "Oui toujours chez Nicolas...", aurait écrit Leslie. Ce sera son tout dernier message.

"Je comprends que Leslie s'est sentie mal et qu'elle a vomi, mais je n'ai pas plus d'explications. Ensuite, je lui ai envoyé d'autres messages entre 3 et 4 heures pour avoir de ses nouvelles." Malheureusement, la jeune femme n'a plus jamais répondu à ses messages. "Je sais qu'ils ont été lus, mais ils sont restés sans réponse", a-t-il indiqué.